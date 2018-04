«Λαχτάρισε» η Ρεάλ! Ο Ρονάλντο απέτρεψε νεά επική ανατροπή – Εύκολη πρόκριση για τη Μπάγερν

Τη συμπατριώτισσα Ρόμα, πήγε να μιμηθεί στη Μαδρίτη, η Γιουβέντους και με δύο γκολ του Μάντζουκιτς και ένα του Ματουιντί, κατάφερε να δημιουργήσει σκορ παράτασης ήδη από το 61ο λεπτό του αγώνα. Στο 93′ λεπτό του ματς όμως, ο Βάθκεθ κέρδισε ένα -αυστηρό- πέναλτι για τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ρονάλντο από την άσπρη βούλα, έστειλε την ομάδα του στους «4» του Champions League. Εκεί βρίσκεται πλέον και η Μπάγερν, αφού χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από τη Σεβίλλη στο Μόναχο, κράτησε το 0-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 1-3

Με γκολ από τα… αποδυτήρια για τη Γιουβέντους, ξεκίνησε το παιχνίδι στη Μαδρίτη, δίνοντας εξ αρχής νέο ενδιαφέρον στο ματς. Με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει με 0-3 για τη Ρεάλ, η Γιουβέντους έψαχνε ένα θαύμα για να ελπίζει. Η πρώτη “λάμψη” λοιπόν ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα με τον Κεντίρα να σεντράρει εξαιρετικά για τον Μάντζουκιτς, ο οποίος και έστειλε με κεφαλιά από κοντά, τη μπάλα στα δίχτυα.

Το γρήγορο 0-1 για τη Γιουβέντους, “άναψε” από την αρχή το ματς, με την ιταλική ομάδα να αρχίζει να το πιστεύει περισσότερο και τη Ρεάλ να ψάχνει τις αντεπιθέσεις για να “τελειώσει” την πρόκριση. Παραλίγο να τα καταφέρει μάλιστα στο 14ο λεπτό, αλλά ο επόπτης ακύρωσε ως οφσάιντ το γκολ του Ίσκο, σε μία οριακή φάση.

We got robbed off a proper goal, Isco sealed the game for us but they had other plans… pic.twitter.com/SoGadmzsYZ — Rk (@RkFutbol) April 11, 2018

Κάπως έτσι το παιχνίδι συνέχισε να πηγαίνει πάνω κάτω, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν τις δικές τους ευκαιρίες για ένα γκολ. Αυτό ήρθε τελικά για τη Γιουβέντους στο 37′ και πάλι με τον Μάντζουκιτς. Ο Κροάτης επιθετικός με μία ακόμη κεφαλιά από σέντρα του Λιχτστάινερ αυτή τη φορά, έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Πέτυχε το 0-2, έβαλε “φωτιά” στην υπόθεση πρόκριση, αφού η ομάδα του ήθελε πλέον ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση.

Another header at the far post from Mario Mandzukic – 2-0#RealJuve #UCL pic.twitter.com/SWxb3r1t5U — THEWILL NIGERIA (@THEWILLNG) April 11, 2018

Η Ρεάλ πάντως θα μπορούσε να μειώσει το σκορ στο 45′, αλλά η κεφαλιά του Βαράν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του ανήμπορου να αντιδράσει Μπουφόν.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό μέχρι και το 61ο λεπτό. Στο σημείο εκείνο μία ακίνδυνη σέντρα από τα δεξιά, ξεγέλασε τον Κέιλορ Νάβας και έτσι έχασε τη μπάλα από τα χέρια του, επιτρέποντας στον Ματουιντί να φέρει την ομάδα του στο 0-3 και την ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα.

JUVE HAVE TIED IT!!! Keylor Navas spills the Douglas Costa cross and Blaise Matuidi pounces on it for the third goal, Juventus and Real Madrid are tied at three with a half hour to play 😱😱😱 pic.twitter.com/SwtprKYsXZ — The Sports Quotient (@SportsQuotient) April 11, 2018

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες, έγιναν πολύ πιο επιφυλακτικές, καθώς ο φόβος του αποκλεισμού, ήταν πλέον μεγάλος και για τους δύο. Από το 77′ και μέχρι το 80′ όμως, οι Μαδριλένοι πίεσαν για ένα γκολ και έχασαν καλές ευκαιρίες με Ίσκο και Βαράν να μην μπορούν να νικήσουν τον Μπουφόν.

Και ενώ όλα έδειχναν παράταση, ένα σφύριγμα του διαιτητή στις καθυστερήσεις του αγώνα, άλλαξε τελείως τα δεδομένα. Ο Ρονάλντο με κεφαλιά έβγαλε τετ-α-τετ τον Βάθκεθ, αυτός έπεσε εύκολα στο έδαφος από τζατζάρισμα αντιπάλου και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

Que no ha merecido ganar ✔

Que jugó mejor la #Juve ✔

Que ha sido penalti ✔#ChampionsLeague #RealMadrid pic.twitter.com/NRFbnMxOsg — Conra Galán (@ConraGalan) April 11, 2018

Έξαλλος για την απόφαση ο Μπουφόν, αποβλήθηκλε για διαμαρτυρία και έτσι έκανε ακόμα πιο εύκολο το έργο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ στάρ ανέλαβε την ευθύνη και ευστοχώντας από την άσπρη βούλα, έκανε το τελικό 1-3 στο 97′, το οποίο και χάρισε την πρόκριση στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Stone cold killer take from Cristiano Ronaldo. This is as good a strike you’ll see in a pressurized situation such as this. pic.twitter.com/9RBKXYsGrL — Matthew Santangelo (@Matt_Santangelo) April 11, 2018

Ρεάλ (Ζινεντίν Ζιντάν): Νάβας, Καρβαχάλ, Βαράν, Βαγέχο, Μαρσέλο, Κασεμίρο (46’ Βάσκεθ), Μόντριτς (75’ Κόβατσιτς), Κρόος, Ίσκο, Ρονάλντο, Μπέιλ (46’ Ασένσιο)

Γιουβέντους (Μαξ Αλέγκρι): Μπουφόν , Ντε Σίλιο, Μπενατιά, Κιελίνι, Άλεξ Σάντρο, Πιάνιτς, Κεντίρα, Ματουϊντί, Ντάγκλας Κόστα, Μάντζουκιτς, Ιγκουαΐν (90+6’ Σέζνι)

Μπάγερν-Σεβίλλη 0-0

Την ώρα που στη Μαδρίτη “έπεφταν κορμιά”, στο Μόναχο η Σεβίλλη δεν κατάφερνε να απειλήσει ουσιαστικά τη Μπάγερν, ενώ οι Γερμανοί έμοιαζαν ικανοποιημένοι με το 0-0 που τους έδινε και την πρόκριση, μετά και το 1-2 του πρώτου παιχνιδιού. Οι Ισπανοί προσπάθησαν αρχικά να πιέσουν και δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες για γκολ με τον Σαράμπια και τους Εσκουδέρο και Κορέα. Το πρώτο ημίχρονο μάλιστα έκλεισε με δύο καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, αλλά από τη μία ο Ριμπερί και από την άλλη ο Σαράμπια, δεν κατάφεραν να αλλάξουν το τελικό 0-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η «εικόνα» του παιχνιδιού δεν άλλαξε, με την Μπάγερν να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και τη Σεβίλλη να μη βρίσκει τον τρόπο να απειλήσει σοβάρα την ομάδα του Γιουπ Χάινκες, ο οποίος έχασε πάντως το σερί νικών του στο Champions League. Κι αυτό γιατί παρά τις προσπάθειες των παικτών του και κυρίως του Ρόμπεν για ένα γκολ στην αντεπίθεση, η ομάδα του συμβιβάστηκε τελικά με το 0-0 που τους έδινε έτσι κι αλλιώς, την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί οι Βαυαροί θα βρουν τις Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ και Ρόμα, σε μία τρομερή 4άδα από τα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μπάγερν Μονάχου (Γιουπ Χάινκες): Ούλραϊχ, Χούμελς, Ριμπερί (71΄ Τιάγκο Αλκάνταρα), Χάβι Μαρτίνεθ, Λεβαντόφσκι (77΄ Βάγκνερ), Χάμες Ροντρίγκες), Ρόμπεν, Ραφίνια, Μπόατενγκ, Μίλερ, Κίμιχ

Σεβίλλη (Βιντσέντζο Μοντέλα): Σόρια, Λενγκλέ, Μπεν Γεντέρ (65΄ Μουριέλ), Μπανέγκα, Κορέα, Ενζονζί, Νάβας, Εσκουδέρο, Βάσκεθ (81΄ Νολίτο), Μερκάδο, Σαράμπια (70΄ Ραμίρες)