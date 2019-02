Λιόν – Μπαρτσελόνα: «Άντεξαν» οι Γάλλοι στην… πολιορκία! Φαβορί για την πρόκριση οι Καταλανοί – videos

Δείτε εδώ το LIVE των αγώνων του Champions League

Προβάδισμα πρόκρισης για τη Μπαρτσελόνα μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Λιόν στη Γαλλία, αφού παρά την αστοχία της στην επίθεση, με το τελικό 0-0 είναι το απόλυτο φαβορί ενόψει της ρεβάνς για τους «16» του Champions League.

Το παιχνίδι ήταν πάνω – κάτω στο πρώτο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να δημιουργούν και να χάνουν αρκετές ευκαιρίες για ένα γκολ, με τον Τεριέ να έχει μάλιστα και δοκάρι μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, με τρομερό σουτ που απέκρουσε και ο Τερ Στέγκεν.

Το γκολ δεν ήρθε όμως στο πρώτο ημίχρονο και έτσι όλα κρίθηκαν στο δεύτερο μέρος. Αρχικά ο ρυθμός ήταν πιο χαμηλός, όμως μετά το 65′ η Μπαρτσελόνα ανέβασε την απόδοσή της και ξεπέρασε τις 20 τελικές στο ματς, χάνοντας διαδοχικές ευκαιρίες για ένα γκολ.

🔵🔴 Twenty-two attempts! They just don't want to go in tonight!#OLBarça (0-0) pic.twitter.com/YJpeS7AUaT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 19, 2019