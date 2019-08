Λίβερπουλ: Απίστευτο! Πάνω στους πανηγυρισμούς τραυματίστηκε ο Αντριάν – video

Ο Άντριαν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ στο ευρωπαϊκό Super Cup με την Τσέλσι, καθώς έπιασε το πέναλτι του Έιμπραχαμ και έδωσε τον τίτλο στους “ρεντς”.

Ο Κλοπ όμως έχει έντονο “πονοκέφαλο” για τον παίκτη που θα βάλει κάτω από τα δοκάρια της Λίβερπουλ, αφού 32χρονος πορτιέρε τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών!

Video από ερασιτεχνικές λήψεις από την κερκίδα, δείχνουν τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο έγινε η ζημιά (ένας φίλαθλος, ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να λάβει μέρος στους πανηγυρισμούς, γλίστρησε και κλώτσησε τον Ισπανό στο πόδι.).

Liverpool Goalkeeper Andy Lonergan in line to make Premier League debut as Adrian suffers mystery injury 😱 #LFC pic.twitter.com/zX7XcFiNA4

