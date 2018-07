Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν ίσως ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου την περασμένη σεζόν και το όνομά του είχε ήδη αρχίσει να εμπλέκεται σε μετεγγραφικά σενάρια, στα οποία και έβαλε τέλος ο ίδιος, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ.

Οι «ρεντς» ανακοίνωσαν μάλιστα την παραμονή του Αιγύπτιου σούπερ σταρ στην ομάδα με κάθε επισημότητα και τον προπονητή του Γιούργκεν Κλοπ να τονίζει ότι η απόφαση του Σαλάχ «στέλνει μήνυμα» σε όλο τον κόσμο για τη νέα δυναμική της ομάδας. «Όταν ένας παίκτης σαν τον Σαλάχ δεσμεύεται και λέει ότι αυτό το μέρος είναι το σπίτι μου τώρα, νομίζω ότι είναι κάτι που ακούγεται δυνατά».

What a way to start the week!! 👑🇪🇬

More from the boss: https://t.co/rOomo5etrN pic.twitter.com/hTyeWNkWXT

🙌

Jürgen Klopp believes @MoSalah's decision to a sign a new long-term contract is an indication of the direction in which #LFC are heading: https://t.co/rOomo5etrN pic.twitter.com/0cCjkTQQCf

— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2018