Η Λίβερπουλ χθες το βράδυ (24/10) επικράτησε εύκολα της Γκενκ μέσα στο Βέλγιο με 4-1 και σκόρπισε τη χαρά σε όλους τους φίλους της που βρέθηκαν στις κερκίδες του “Λούμινους Αρένα”.

Ανάμεσα σε αυτούς ΔΕΝ ήταν δύο φίλοι της ομάδας, οι οποίοι μπέρδεψαν τη Γκενκ με τη Γκεντ, με αποτέλεσμα αντί να βρεθούν στη Λιμβουργία όπου εδρεύει η χθεσινή αντίπαλος της Λίβερπουλ, να καταλήξουν 150 χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στη Γάνδη όπου εδρεύει η Γκεντ.

Αποτέλεσμα ήταν φυσικά να μείνουν με τα εισιτήρια στα χέρια και να μην προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως στη σωστή πόλη, για το ματς. Πάντως εντελώς χαμένοι δεν βγήκαν…

Αυτό γιατί οι άνθρωποι της Γάνδης είδαν τις φωτογραφίες των δύο οπαδών των “κόκκινων”, που κυκλοφόρησαν στα social media και αποφάσισαν να τους προσκαλέσουν να μείνουν στην πόλη του δυτικού Βελγίου και να παρακολουθήσουν δωρεάν τη σημερινή αναμέτρηση της με τη Βόλφσμπουργκ για το Europa League.

Δείτε τη χαρακτηριστική φωτογραφία με τους δύο φίλους της Λίβερπουλ σε… άλλη πόλη

Two Liverpool fans left red-faced after travelling to Gent instead of Genkhttps://t.co/LF3snusp0O pic.twitter.com/7iG3gdEAoW

— Mirror Football (@MirrorFootball) October 24, 2019