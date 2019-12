Λίβερπουλ – Κλοπ: “Θα στηρίξουμε τα παιδιά από την τηλεόραση”

Το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της Λίβερπουλ, αναγκάζει τον Γιούργκεν Κλοπ να χρησιμοποιήσει όσους παίκτες έχει στη διάθεση του! Οι “ρεντς” βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου το απόγευμα της Τετάρτης θ’ αντιμετωπίσουν την Μοντερέι για τον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Το βράδυ της Τρίτης όμως, το τμήμα κ-23 της Λίβερπουλ θ’ αντιπροσωπεύσει την ανδρική ομάδα στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ Αγγλίας κόντρα στην Άστον Βίλα… με τις ευχές του Κλοπ!

“Δεν περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά περιμένουμε να δούμε μια θετική εμφάνιση. Έχουν όλη τη συμπαράστασή μας τα παιδιά. Θα τα στηρίζουμε και θα τα σκεφτόμαστε από μακριά. Είναι δικά μας παιδιά. Θα είμαστε το βράδυ μπροστά από την τηλεόραση για να δούμε το παιχνίδι” δήλωσε ο Γιούργκεν Κλοπ από το Κατάρ.

