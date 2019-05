Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα: Η πιο μαγική στιγμή μετά το 4-0 – videos

Φωτογραφία Reuters

Αν για τους οπαδούς της Λίβερπουλ ήταν όλο το 90λεπτο κόντρα στη Μπαρτσελόνα "μαγικό", η στιγμή που παίκτες και τεχνική ηγεσία, αγκαλιασμένοι, τραγουδούν μαζί με… όλο το Άνφιλντ το You will never walk alone, είναι μια από τις πιο μαγικές στιγμές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.