Την έναρξη της συνεργασία της με τη NIKE ανακοίνωσε η Λίβερπουλ σήμερα (7/1), βάζοντας τέλος στο ζήτημα που είχε προκύψει με την τωρινή προμηθεύτρια εταιρεία, New Balance, που διεκδικούσε δικαστικά τη μονομερή επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι “κόκκινοι”,ανακοίνωσαν ότι από την σεζόν 2020-2021, θα ντύνει την ομάδα η ΝΙΚΕ. Το deal αναμένεται να είναι ίσως το μεγαλύτερο στην ιστορία της Αγγλίας, όσον αφορά ρουχισμό ομάδας, καθώς λέγεται ότι θα αποφέρει έσοδα 30 εκατομμύρια λιρών τον χρόνο. Η ισχύ του ξεκινά από την 1η Ιουνίου όπως ενημέρωσαν οι “κόκκινοι” μέσω του managing director της ομάδας Μπίλι Χόγκαν, ο οποίος δήλωσε “Ως brand, η Nike αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας για εξέλιξη. Ευχαριστούμε τη New Balance για τη στήριξη και τη συνεργασία τα τελευταία χρόνια”.

