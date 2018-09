Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ έκανε έναν οπαδό να κλάψει! – video

Ένας πιτσιρικάς οπαδός της Λίβερπουλ θα θυμάται για πάντα το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον στο Άνφιλντ, αφού ο Μοχάμεντ Σαλάχ του χάρισε τη φανέλα του, φέρνοντας δάκρυα στα μάτια του.

Ο μικρός φίλος των «ρεντς» είχε φτιάξει και χαρτόνι με το… όνειρό του, ζητώντας από τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ της ομάδας, να του δώσει τη φανέλα του μετά το ματς. Όταν δε η επιθυμία του έγινε πράξη, ξέσπασε σε κλάματα, όπως ενημέρωσε μέσω twitter και ο πατέρας του, ευχαριστώντας τον Σαλάχ για την πράξη του.

@MoSalah I cannot thank you enough mo.. Brought my lad to tears (and me)…. These are moments in life that hold more value than i can explain.. A day my son Lewis will never forget @LFC pic.twitter.com/8h1h8z0ens

— Wayne dunlop (@BiggyAL1981) September 22, 2018