Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ ξεπέρασε τον Σουάρες με γκολάρα! video

Ο Φιρμίνο προώθησε την μπάλα με πανέξυπνο τρόπο στο 38’ του Λίβερπουλ – Γουότφορντ, ο Μανέ έβγαλε την ασίστ και ο Σαλάχ με εξαιρετικό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους «ρεντς».

Έτσι, ο Σαλάχ έφτασε τα 83 γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας τον Λουίς Σουάρες (82), φτάνοντας μάλιστα τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων 7 παιχνίδια πιο… γρήγορα από τον Ουρουγουανό!

Mohamed Salah has now scored more goals for Liverpool across all competitions (83) than Luis Suárez (82).

In seven fewer games. 😱

