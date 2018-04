Λίβερπουλ: Παίκτης του μήνα ο Σαλάχ! Έγραψε… ιστορία στην Premier League

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για τον μήνα Μάρτιο στην Premier League, κάτι που πετυχαίνει για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά.

He's done it again… 🏆🏆🏆@22mosalah has become the first-ever player to win the @PremierLeague Player of the Month award three times in the same season: https://t.co/0zoJdRrCMT pic.twitter.com/QVhZHJZNXj

— Liverpool FC (@LFC) April 13, 2018