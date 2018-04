Ο Σαλάχ έκανε «μαγικά» για 70 λεπτά και με τη Λίβερπουλ να «σαρώνει» τη Ρόμα, το σκορ πήρε «μυθικές» διαστάσεις, φθάνοντας στο 5-0, ήδη από το 68ο λεπτό! Κάπου εκεί όμως, η ομάδα του Κώστα Μανωλά έδειξε «επτάψυχη» και ολοκλήρωσε ένα «τρελό» παιχνίδι με σκορ 5-2.

Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για τη Λίβερπουλ που βρισκόταν ουσιαστικά και «αγκαλιά» με το ένα εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, αλλά τα 2 γκολ στο τέλος, έδωσαν την ευκαιρία στη Ρόμα να ελπίζει για νέα επική ανατροπή… αλά Μπαρτσελόνα, στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας (02/05) στο Ολίμπικο της Ρώμης.

Το παιχνίδι

Η τρομερή ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ δεν φάνηκε να επηρεάζει αρχικά τη Ρόμα, η οποία μπήκε δυνατά στο ματς και έκανε και τελική εντός εστίας μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Στο 18′ μάλιστα έφθασε κοντά και στο 0-1. Ο Κολάροφ με ένα τρομερό σουτ από μακριά, ανάγκασε τον Κάριους με μεγάλη δυσκολία να στείλει τη μπάλα στο δοκάρι και να γλιτώσει την ομάδα του από ένα γκολ.

Kolarov really hit that. Karius got lucky. pic.twitter.com/YU378GDGDP — amadí (@amadoit__) April 24, 2018

Κάπου εκεί όμως, οι συμπαίκτες του φάνηκε να “αφυπνίζονται” και από το 25′ και μετά, το Άνφιλντ άρχισε να… κατηφορίζει. Στο 28′ ο Μανέ βγήκε τετ-α-τετ με τον Άλισον, αλλά πλάσαρε πάνω από το δοκάρια και στο 30′ ο Σαλάχ σούταρε πάνω στον τερματοφύλακα της Ρόμα.

Sadio Mane with a great touch, but can't finish it off… pic.twitter.com/MRZXjl60nH — 10 (@10appofficial) April 24, 2018

Η Λίβερπουλ είχε βρει ρυθμό όμως και στο 34′ έστειλε και τη μπάλα στα δίχτυα με τον Μανέ, αλλά ο επιθετικός των “κόκκινων”, ήταν σε θέση οφσάιντ.

Disallowed goal! Sadio Mane finally put it in, but the linesman and his substitute flag called it off due to offside ⏰35'

▶️@LFC 0 @OfficialASRoma 0#UCL #LIVROM #LiverpoolRoma pic.twitter.com/2mwyMWfg3t — 90MinutesChicago (@90MinutesChi) April 24, 2018

Στην αμέσως επόμενη φάση όμως, ο Σαλάχ δεν είχε… όρεξη για αστεία και αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πέτυχε ένα “μαγικό” γκολ για την ομάδα του. Με εκπληκτική προσπάθεια και σουτ από πλάγια θέση, έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στο “γάμα” του Άλισον για το 1-0.

Η Ρόμα φάνηκε να τα έχει «χαμένα» σε εκείνο το σημείο και θα μπορούσε να έχει δεχτεί και δεύτερο τέρμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά η κεφαλιά του Λόβρεν μετά από κόρνερ, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της Ρόμα.

Η εικόνα του αγώνα είχε αλλάξει όμως για τα καλά και το δεύτερο γκολ για τη Λίβερπουλ , φαινόταν ότι… έρχεται. Έτσι, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, από εξαιρετική πάσα του Φιρμίνο, ο Σαλάχ βρέθηκε απέναντι από τον Άλισον και με ένα τέλειο “τσίμπημα” της μπάλας, την έστειλε για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Ρόμα, για το 2-0 του ημιχρόνου.

Η Λίβερπουλ είχε πάρει πια τον “αέρα” της Ρόμα και μυρίζοντας… αίμα, αποφάσισε να τη διαλύσει! Με τον Σαλάχ να μοιάζει “σεληνιασμένος” και τους Μανέ και Φιρμίνο να τον “σιγοντάρουν”, συνέχισε να κάνει “φύλλο και φτερό” την άμυνα των Ρωμαίων. Ο Αιγύπτιος MVP της Premier League, πήρε σε αυτή τη φάση του αγώνα τη “μπαγκέτα” του δημιουργού και με δύο παρόμοιες ασίστ, έδωσε από ένα εύκολο γκολ στους 2 συμπαίκτες του για το εντυπωσιακό 4-0 της ομάδας του στο 61ο λεπτό.

Salah setting up Mane rather than going for the hattrick is one of the most unselfish things I’ve seen ever. Class act from Salah to assist Mane rather than looking to score. pic.twitter.com/5eVepPnmF5 — Samue (@VintageSalah) April 24, 2018

Firmino scores! 4-0. Mohamed Salah has been involved in all four. Two goals, two assists. pic.twitter.com/gXligqmtLt — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 24, 2018

Ο δείκτης του σκορ ανέβηκε μάλιστα και στο 5-0, αφού ο Φιρμίνο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, με κεφαλιά από κόρνερ του Μίλνερ, έδωσε “μυθικές” διαστάσεις στο προβάδισμα των “ρεντς”.

Firmino makes it 5 🔥👊 pic.twitter.com/QwNEWkRUmF — Isbaa Akhtar (@isbaaakhtar_lfc) April 24, 2018

“Ξύπνησε” η Ρόμα στο τέλος

Με το 5-0 να έχει τη Λίβερπουλ ήδη στον τελικό του Champions League, οι παίκτες του Κλοπ ήταν εμφανές ότι “χαλάρωσαν”, ενώ και ο ίδιος ο Γερμανός ήταν σαν να έδωσε -άθελά του- το σύνθημα για το… τέλος του αγώνα, “τραβώντας” στον πάγκο τον Σαλάχ, εν μέσω αποθέωσης.

Η Ρόμα όμως δεν είχε πετάξει ακόμη “λευκή πετσέτα” και κατάφερε να αντιδράσει. Ο Τζέκο προειδοποίησε με μία κεφαλιά που έδιωξε δύσκολα ο Κάριους και στο 81′, μετά από μία μπαλιά στην “πλάτη” της άμυνας της Λίβερπουλ, ο Βόσνιος έκανε από κοντά το 5-1.

Dzeko’s movement classic number 9. Occupy both centre backs when ball wide.Move on opposite direction to circulation,twist hips & move across line to stay onside if it’s delayed,make eye contact then late & explosive movement in behind on far shoulder of defender so he can’t see pic.twitter.com/GrWue3hHt4 — Tim Lees (@timlees10) April 24, 2018

Perotti adds a second pic.twitter.com/7Ec0NCiZXH — RomaPress (@ASRomaPress) April 24, 2018

Το γκολ έδωσε κίνητρο στους παίκτες του Ντι Φραντσέσκο, οι οποίοι βγήκαν μπροστά στα τελευταία λεπτά και βρήκαν έτσι την ευκαιρία και για ένα δεύτερο γκολ. Ο Μίλνερ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και ο Περότι από τα 11 βήματα μείωσε κι άλλο το σκορ στο 5-2.

Οι Ρωμαίοι μάλιστα, «πίεσαν» και για τρίτο γκολ, αλλά δεν κατάφεραν στο τέλος να δημιουργήσουν μία ακόμη σημαντική «απειλή» για την εστία του Κάριους, ο οποίος και κράτησε τελικά το 5-2.

Με το σκορ αυτό, η Λίβερπουλ είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Champions League, αλλά η Ρόμα χρειάζεται ένα 3-0 στη Ρώμη, σκορ που ήθελε και κόντρα στη Μπαρτσελόνα, την οποία και απέκλεισε τελικά με το «χρυσό» γκολ του Μανωλά.

Οι συνθέσεις στο Λίβερπουλ – Ρόμα

Λίβερπουλ: Κάριους, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λόβρεν, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Τσαμπερλέιν (18′ Βαϊνάλντουμ), Μίλνερ, Σαλάχ (75′ Ινγκς), Μανέ, Φιρμίνο (90’+3 Κλάβαν)

Ρόμα: Άλισον, Φλορέντσι, Φάτσιο, Μανωλάς, Ζουάν Ζεζούς (67′ Περότι), Κολάροφ, Ντε Ρόσι (67′ Γκοναλόν), Στρόοτμαν, Ναϊνγκολάν, Ουντέρ (46′ Σικ), Τζέκο.