Λίβερπουλ – Χίλσμπορο: Τα 29 χρόνια από τη τραγωδία και οι 96 που δεν θα ξεχαστούν!

Πέρασαν 29 χρόνια από την τραγωδία του «Χίλσμπορο» που σημάδεψε ανεξίτηλα τη Λίβερπουλ και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Το γήπεδο του Σέφιλντ άνοιγε τις πύλες του για να υποδεχτεί τους οπαδούς της Λίβερπουλ και της Νότιγχαμ Φόρεστ, για τον μεταξύ τους ημιτελικού του Κυπέλλου Αγγλίας. Εκείνο το παιχνίδι όμως έμελλε να είναι το τελευταίο για 96 φιλάθλους των «ρεντς».

29 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough. We will never forget them.

Our thoughts are with the families, survivors and all those affected by the tragedy. pic.twitter.com/Kl0WvTKTDc

— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2018