Λουκέρνη – Ολυμπιακός: Ταξιδεύει χωρίς Νάτχο

Στην αποστολή του Ολυμπιακού δεν βρίσκεται ούτε τώρα το όνομα του Μπίμπαρς Νάτχο. Ο Ισραηλινός μέσος δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο φυσικής κατάστασης κι έτσι ο Πορτογάλος τεχνικός τον απέκλεισε από το ματς με τη Λουκέρνη.

Μαζί με το Νάτχο, εκτός έμειναν κι οι Κούτρης, Μάνος, Μασούρας, Πάρντο και Νικολάου.

Χουτεσιώτη, Γιαννιώτη, Σκαφίδα, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκα, Μιράντα, Βούκοβιτς, Χατζισαφί, Τοροσίδη, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Φορτούνη, Ανδρούτσο, Φετφατζίδη, Χριστοδουλόπουλο, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο, Ανσαριφάρντ.

The players selected for the 2nd leg match of @EuropaLeague 3rd qualifying round (Thursday 16/8) vs @FCL_1901.#olympiacos #UEL #LUZOLY #squadlist pic.twitter.com/9hsbbvEeSy

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 14, 2018