Προπονητής του ΠΑΟΚ μέχρι το 2020 θα είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η περσινή εξαιρετική σεζόν του Δικεφάλου του Βορρά, αλλά και η φετινή πορεία στο Champions League, οδήγησαν τον Ιβάν Σαββίδη στην πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ρουμάνο προπονητή.

🤝✍ Done deal! President Mr. Ivan Savvidis with #TheGeneral Razvan Lucescu just after their agreement that will keep our coach to #Toumba until 2020. pic.twitter.com/E4GDwVfwDs

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 27, 2018