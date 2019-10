“Μαγεία” από Λίβερπουλ και Τσάμπερλεϊν! Απίστευτο “διπλό” για Νάπολι – video

Οι εντυπωσιακές εκτός έδρας επιτυχίες των Λίβερπουλ και Νάπολι σε Βέλγιο (Γκενκ) και Αυστρία (Σάλτσμπουργκ) αντίστοιχα, σημάδεψαν τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League στον 5ο όμιλο. Οι “παρτενοπέι” συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή του 5ου ομίλου.

Μια… άνετη βραδιά στην έδρα της Γκενκ πέρασε η Λίβερπουλ, επικρατώντας με 3-0, σε ματς για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Η ομάδα του Κλοπ δέχθηκε ελάχιστη πίεση από τους Βέλγους, ενώ άνοιξε το χορό των γκολ με το… καλημέρα (2′) με υπέροχο τέρμα του Τσάμπερλεϊν. Ο Άγγλος διεθνής μέσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των “ρεντς”, αφού στο 57′ έκανε το 0-2 με εκπληκτικό σουτ (με το… εξωτερικό) εκτός μεγάλης περιοχής!

Η συνέχεια ήταν εύκολη για τη Λίβερπουλ που έφτασε σε άλλα δύο τέρματα με τους Μανέ (77′) και Σαλάχ (87′). Στο αμέσως επόμενο λεπτό η Γκενκ πέτυχε το… γκολ της τιμής με τον Οντέι, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 1-4.

Ο Νάπολι τα βρήκε… σκούρα κόντρα στο παιδί – θαύμα της Σάλτσμπουργκ, Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά κατάφερε να πάρει αγχωτική νίκη μέσα στην Αυστρία με 3-2.

Ο Χάαλαντ κατάφερε να νικήσει τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων στο 8′ τέρμα όμως που ακυρώθηκε μετά από χρήση του VAR. Οι Ιταλοί ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 17′ με το δυνατό σουτ του Μέρτενς μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Νορβηγός επιθετικός της Σάλτσμπουργκ έχασε δύο τετ-α-τετ μέσα σε ένα λεπτό, αλλά λίγο πριν βγει το πρώτο ημίχρονο (40′) κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Έτσι, ο Χάαλαντ έγινε μόλις ο δεύτερος… teeneager που σκοράρει και στις 3 πρώτες αγωνιστικές των ομίλων του Champions League, μετά τον Καρίμ Μπενζεμά. Το ματς κράτησε τον πολύ καλό του ρυθμό, με την Νάπολι να φτάνει στο 2-1 στο 64′, με το δεύτερο τέρμα του Μέρτενς στην αναμέτρηση.

ℹ️ Teenagers to score in their first 3 #UCL games:

🇳🇴 Erling Braut Haaland

🇫🇷 Karim Benzema#UCL pic.twitter.com/lUDVmEe1st

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019