Μανωλάς: Δεύτερο γκολ με Νάπολι και… αναγκαστική αλλαγή! video

Το δεύτερο του επίσημο γκολ με τη φανέλα της Νάπολι κατάφερε να πετύχει ο Κώστας Μανωλάς! Ο Έλληνας αμυντικός έκανε το 2-0 στην εντός έδρας νίκη των “παρτενοπέι” επί της Μπρέσια (2-1), για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Ο Μανωλάς προωθήθηκε για μια εκτέλεση κόρνερ, ένας συμπαίκτης του πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Έλληνας αμυντικός είδε την μπάλα να έρχεται προς τη μεριά του και με μια δική του κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της Μπρέσια.

Να θυμίσουμε ότι ο διεθνής αμυντικός είχε σκοράρει και στην ήττα της Νάπολι στην έδρα της Γιουβέντους, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Ο Έλληνας αμυντικός πάντως δεν… χάρηκε όπως θα ήθελε τη σημερινή του (29.09.2019) εμφάνιση, αφού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 65′ με πρόβλημα τραυματισμού.

Η Νάπολι επέστρεψε έτσι στα «τρίποντα» και έφτασε τους 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Here's the goal from Manolas!#napolobrescia pic.twitter.com/tfCCCYUvLV

— Far From Vesuvius – Podcast, Website, All Napoli. (@FarFromVesuvius) September 29, 2019