Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί κι επίσημα τον αντικαταστάτη του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μάνσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 45χρονος Νορβηγός, ο οποίος ως ποδοσφαιριστής έχει γράψει τη δική του ιστορία με την αγγλική ομάδα, θα αναλάβει τους «κόκκινους διαβόλους» μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Στο παρελθόν, ο Σόλσκιερ έχει καθίσει στον πάγκο της Μόλντε με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2011, ενώ το 2012 βρέθηκε στο πάγκο της Κάρντιφ.

Μετά το καλοκαίρι, αναμένεται να αναλάβει άλλος προπονητής τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα ονόματα των Ζινεντίν Ζιντάν και Μαουρίσιο Ποτσετίνο να παίζουν… δυνατά για τον πάγκο της ομάδας.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018