Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Ο Νορβηγός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στις 19 Δεκεμβρίου 2018, αντικαθιστώντας στον πάγκο τον Ζοζέ Μουρίνιο κι έπεισε τους πάντες με τη δουλειά του, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο.

Με την έλευσή του, η Γιουνάιτεντ έκανε «οχτώ στα οχτώ» στα πρώτα παιχνίδια της, ανέβηκε στην κατάταξη της Premier League, ενώ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League.

«Από την πρώτη μέρα που έφτασα, αισθάνθηκα σαν στο σπίτι μου. Ήταν τιμή για εμένα να είμαι ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη συνέχεια να ξεκινήσω την καριέρα μου ως προπονητής εδώ. Οι τελευταίοι μήνες ήταν μια φανταστική εμπειρία για εμένα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί για να πετύχουμε το έργο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.

Αυτή είναι η δουλειά που πάντα ονειρευόμουν, είμαι ενθουσιασμένος που θα αναλάβω να οδηγήσω τα επόμενα χρόνια την ομάδα και να έχουμε σημαντικές επιτυχίες, όπως θέλουν οι οπαδοί της ομάδας μας», δήλωσε κατά την ανακοίνωση ο Σόλσκιερ.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.

— Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019