Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Παρί Σεν Ζερμέν: Γαλλική… παράσταση στο «θέατρο των ονείρων» – videos

Με τον Εμπαπέ να είναι «άπιαστος» στην αντεπίθεση, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε περίπατο στην Αγγλία και επικράτησε… μόνο με 2-0 της φορμαρισμένης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όντας πια το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση από τους «16» του Champions League.

Μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, με πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, η γαλλική ομάδα βρήκε γρήγορα το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κιμπέμπε να εκμεταλλεύεται ένα τεράστιο κενό στην άμυνα των γηπεδούχων, σε εκτέλεση κόρνερ, κάνοντας από κοντά το 1-0 για την ομάδα του.

https://twitter.com/jetlu2002isback/status/1095431909721673729

Το γκολ έδωσε μάλιστα «φτερά» στα πόδια των παικτών της Παρί και σε συνδυασμό με το ανέβασμα των «κόκκινων διαβόλων» ψηλά, για την ισοφάριση, «τελείωσαν» το ματς στην αντεπίθεση. Ο Εμπαπέ στο 60′ έκανε το 2-0, με τον ίδιο και τους συμπαίκτες του να χάνουν στη συνέχεια και σωρεία ευκαιριών για παραπάνω γκολ.

DDG keeping United in this game. The defense is looking mighty vulnerable now#MUPSG #MUNPSG pic.twitter.com/2SCO6SSH16

— After The Whistle (@gcratw) February 12, 2019