Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πέθανε ο άνθρωπος που… έβγαλε τους Μπέκαμ, Γκιγκς και Σκόουλς!

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής των τμημάτων υποδομής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Χάρισον.

Ο Χάρισον ήταν απόλυτα υπεύθυνος για την “Τάξη του ’92” από την οποία βγήκαν οι μετέπειτα ηγέτες της ομάδας του Σερ Άλεξ Φέργκιουρον, Μπέκαμ, Γκιγκς, Σκόουλς, Γκάρι και Φιλ Νέβιλ κ.α..

“Μας έμαθε να μην τα παρατάμε ποτέ, πόσο σημαντικό είναι να νικάμε πρώτα τις εσωτερικές μας μάχες κι έπειτα να κάνουμε τα πάντα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Του τα χρωστάμε όλα…” ανέφερε ο Γκάρι Νέβιλ -μέσω των social media– για τον Χάρισον, που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε και από άνοια.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr

“Η συμβολή του Έρικ στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν απίστευτη. Όταν έγινα προπονητής είχα την τύχη να έχω τον Έρικ στο προσωπικό ως επικεφαλής της ανάπτυξης των νέων.

Κατάφερα να δω το έργο που έκανε και όχι μόνο με την κατηγορία 92 αλλά με όλους τους νέους παίκτες. Δημιούργησε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα σε αυτούς τους νέους παίκτες και τους προετοίμασε για το μέλλον.

Ήταν δάσκαλος, έδωσε στους παίκτες ένα μονοπάτι, μια επιλογή και το έκανε μόνο μέσα από τη δική του σκληρή δουλειά και θυσία. Ήταν σε θέση να μεταδώσει την εκπαίδευση στους νέους, κάτι που τον έκανε έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές της εποχής μας” ανέφερε από τη μεριά του ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Sir Alex Ferguson pays tribute to Eric Harrison:

“Eric's contribution to football and not just at Manchester United was incredible. When I came as manager I was lucky enough to have Eric on the staff as head of youth development.” pic.twitter.com/sGBzRxMmtO

— Manchester United (@ManUtd) February 14, 2019