Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προτιμά Σόλσκιερ από Μουρίνιο ο Ράσφορντ – video

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ διαδέχθηκε τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όμως η φετινή σεζόν δεν «κυλάει» με τον ίδιο τρόπο και φέτος.

Ο Μάρκους Ράσφορντ πάντως, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον προπονητή του και έδειξε μάλιστα να τον προτιμά σε σχέση με τον προκάτοχό του, Ζοζέ Μουρίνιο.

«Όλοι έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην κάνουμε τέλεια αυτά που μας ζητάει, αλλά η ανταπόκριση στην τακτική και τις προπονητικές του μεθόδους είναι εξαιρετική.

Είναι απλά το πλάνο. Όχι για ένα παιχνίδι ή για μια σεζόν, αλλά πλάνο για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει οι ομάδες να στηρίζουν τους προπονητές γιατί δεν βοηθάει καθόλου στην προσαρμογή των παικτών αυτό το rotation προπονητών που γίνεται.

Είναι διαφορετικά με τον Σόλσκιερ γιατί έχει παίξει και ξέρει πως να κατανοήσει τους παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου. Για τον Μουρίνιο δεν ήταν πρόβλημα το γεγονός πως δεν έχει παίξει σε τοπ επίπεδο γιατί είναι προπονητής κορυφαίου επιπέδου και έχει τον τρόπο του να διαβάσει τους ποδοσφαιριστές, όμως, όταν έχεις παίξει ποδόσφαιρο και έχεις ζήσει με τον τρόπο ζωής που έχουμε κι εμείς τώρα, μπορείς να καταλάβεις περισσότερα πράγματα ως κόουτς…».

When @GaryLineker met Manchester United's @MarcusRashford…

Watch the full interview on Football Focus @BBCOne on Saturday from 12:00 BST. #bbcfootball #mufc #ManUtd pic.twitter.com/vjzED5xdIv

— BBC Sport (@BBCSport) September 13, 2019