Οι εικόνες που διέρρευσαν στα social media, με τη νέα φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, έφεραν τα αρνητικά σχόλια των φίλων των «πολιτών» αλλά και των χρηστών.

Όπως κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, στα social media εμφανίζονται πολλές φωτογραφίες με τις… μελλοντικές εμφανίσεις των ομάδων. Η τρίτη φανέλα που φέρεται να έχει δημιουργηθεί για τη Μάντσεστερ Σίτι, έφερε ένα… πάρτι αρνητικών σχολίων στο twitter.

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι εύχονται να είναι απλά μια φάρσα, την ώρα που αρκετοί την παρομοιάζουν με τον τρόπο που ο κορονοϊός επιτίθεται στα υγιή κύτταρα του οργανισμού.

Άλλοι, υποστηρίζουν πως αυτός είναι σοβαρός λόγος για να αποκλειστεί οριστικά η ομάδα από το Champions League, ενώ υπάρχουν και αυτοί που εύχονται για την οικονομική καταστροφή της Puma (σ.σ. εταιρία που «ντύνει» τη Μάντσεστερ Σίτι).

😂 “Think my mum had some wallpaper like that in the 70s”

😲 “They should be banned from the Champions League for this alone”

😳 “I hope Puma is gonna go bankrupt”https://t.co/JIJSM9G8FD