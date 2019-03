Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μία ιστορική ανατροπή, νικώντας 3-1 την Παρί ΣΖ στο Παρίσι, για να βρεθεί στα προημιτελικά του Champions League.

Είναι η πρώτη ομάδα που καταφέρνει μετά από ήττα στην έδρα της με δύο γκολ διαφορά, να προκριθεί. Στο παρελθόν σε οκτώ ακόμα περιπτώσεις ανατράπηκε διαφορά δύο γκολ, αλλά η ήττα είχε συμβεί εκτός έδρας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δήλωσε ότι «σ’ αυτή την ομάδα ξέρουμε από ανατροπές», με τη φράση του Νορβηγού προπονητή να «ξυπνάει» μνήμες στην UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία πόσταρε την ατάκα του τεχνικού της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ στα social media και τη συνόδευσε με το γκολ που πέτυχε στον τελικό του 1999 στη Βαρκελώνη, με το οποίο έριξε στο καναβάτσο την Μπάγερν Μονάχου στις καθυστερήσεις και χάρισε το τρόπαιο στους «κόκκινους διαβόλους».

🗣️ "At this club we bounce back."

🔴 1999 hero Ole Gunnar Solskjær backs Manchester United to make history in Paris. 💪#UCL @ManUtd pic.twitter.com/Gfb8gRk4wf

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2019