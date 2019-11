Μαραντονα προς τους… κληρονόμους: “Δεν θα σας αφήσω τίποτα”

View this post on Instagram

Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevo de la mano a disfrutar la vida! Gracias por todo lo que hiciste y dejaste en mi, llevo conmigo una parte de vos esa que me regalaste cuando era chiquita, si, llevo conmigo una parte de tu corazón (y la luna, claro!). Gracias por meterte en la cuna a dormir conmigo, por jugar, bailar y cantar canciones inventadas, x dejarme tocarte la oreja hasta que me durmiera, x dejarme que te maquille como una puerta aunque te tengas que ir a concentrar, x llevarme al colegio para que no baje y me vaya con vos a los entrenamientos (o a lo de Mauro viale, (sorry ma) amaba dormir en el vestuario, tapada con lo que sea que me diera el utilero.) Gracias por correr a por mi aunque ya viviera en otro país, por bancarme aún sabiendo lo que podía pasarme, gracias por escucharme y saber sin que yo te dijera nada cada vez que necesitaba que vengas conmigo para abrazarme. Por ayudarme y defenderme con quien sea y por callarte por mi tantas otras veces. Guardo para siempre esa charla de los 3 en Manchester mientras te acompañábamos caminando al hotel, Dal, vos y yo. Momentos mágicos que nos regalaste. Benja cumplía 3 años y vos cambiaste nuestro día, “salió el sol xq vino el babu” Tan vos inventando canciones para cada momento de la vida. Gracias por tu complicidad eterna. Agradezco que nadie nunca entienda nuestro amor incondicional, xq amo que solo vos y yo sepamos lo que se siente. Te deseo felicidad plena, PAZ y amor sanador! Te amo desde lo mas profundo de mi ser y te admiro, yo no hubiese aguantado ni un cuarto de todo lo que vos viviste. Solo vos sabes quien y cómo sos. Gracias a que viviste con gente señalándote y juzgando cada paso que dabas es que yo aprendí a no hacerlo. Creo realmente que ni vos sabes todo lo que aprendí al ser tu hija. Te celebro en tu día y te deseo que todo lo bueno te siga llegando, que disfrutes los instantes y el amor tan lindo y genuino que desde ayer te están haciendo llegar! Disfruta, viví y ama que la abuela desde el cielo está mirándote feliz y súper orgullosa de VOS! Felices 59 BABU de mi corazón!