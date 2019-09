Μαρινάκης: «Ανέλαβα τη Νότιγχαμ Φόρεστ λόγω του Μπράιαν Κλαφ»

Συμπληρώνονται σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, 15 χρόνια από τον θάνατο του Μπράιαν Κλαφ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους προπονητές τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Η διαδρομή του Κλαφ στους πάγκους έχει μείνει αξιομνημόνευτη και ειδικά, ενώ η παρουσία του στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ χαρακτηρίζεται… επική (από το 1975 έως το 1993).

Ο Κλαφ -μαζί με τον άμεσο συνεργάτη και βοηθό του, Πητερ Τέιλορ- έφερε τη Νότιγχαμ Φόρεστ από τη 13η θέση της Β’ κατηγορίας της Αγγλίας, στην κορυφή της πρώτης κατηγορίας και από εκεί στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας δυο σερί χρονιές το Κύπελλο Πρωταθλητριών (1979, 1980).

Στην επέτειο της απώλειας του Μπράιαν Κλαφ αναφέρθηκε ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, τονίζοντας ότι παρουσία του Άγγλου θρυλικού τεχνικού στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτέλεσε τον λόγο που αποφάσισε να αναλάβει τα ηνία της.

“Όταν ήμουνα νέος, ήξερα για τη μαγεία του Μπράιν Κλαφ και για το πως έκανε τη Νότιγχαμ Φόρεστ νικήτρια και πασίγνωστη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίος ήθελα να αναλάβω τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Πιστεύω πολύ ότι τα θαύματα συμβαίνουν όταν έχεις ταλέντο, πίστη, δύναμη και όραμα. Τα είχε όλα. Είμαι υπερήφανος που αποτελώ κομμάτι αυτού του υπέροχου κλαμπ, εξαιτίας του”, τόνισε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού.

