Μια… ονειρεμένη ποδοσφαιρική βραδιά μας προσέφεραν οι επαναληπτικοί αγώνες για τη φάση των «8» της Euroleague με τις Μαρσέιγ, Σάλτσμπουργκ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ να παίρνουν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά.

Με τον Κώστα Μήτρογλου να αγωνίζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια του ματς, η Μαρσέιγ επικράτησε με 5-2 της Λειψίας και προκρίθηκε πανηγυρικά στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η Λειψία άνοιξε το σκορ μόλις στο 2’, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 10λεπτου η Μαρσέιγ είχε φτάσει στην ανατροπή (2-1), με το 1-1 να γίνεται από αυτογκόλ του Ιλσάνκερ στο 6’.

Άξιο αναφοράς, πως στο 17’ ο Παγέ πέτυχε μια γκολάρα, με τρομερό σουτ, αλλά το τέρμα αυτό ακυρώθηκε γιατί στη φάση ο Μήτρογλου έκανε άθελα του επιθετικό φάουλ πριν το σουτ!

Crazy first 20 minutes in Marseille! Payet lets fly with a screamer from the edge of the box… but goal is disallowed as Mitroglou is deemed to have fouled a Leipzig player… still Marseille lead 2-1 on the night pic.twitter.com/att3eyVW2U

— Alex (@alex_rowell) April 12, 2018