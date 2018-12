Ο Λούκας Πέρεθ ανέβασε δύο φωτογραφίες στο twitter μετά την εντός έδρας αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ, δείχνοντας μας το μέγεθος του τραύματος που απέκτησε.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ φαίνεται πως δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο κουντεπιέ του αριστερού του ποδιού, κάτι που έφερε την αναγκαστική του αλλαγή.

Το τραύμα ήταν τόσο βαθύ (σ.σ. το πόδι του δείχνει να έχει τρυπίσει) που γέμισε με αίμα όλο το παπούτσι του.

Happy for the win and regretting not being able to continue helping the team ⚒ #COYI pic.twitter.com/dQEvTN0kSn

— Lucas Pérez (@LP10oficial) December 8, 2018