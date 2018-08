Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα το απόγευμα (11.08.2018), πριν τον αγώνα της Νότιγχαμ με την Ρέντινγκ.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκολας Ράνταλ αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Φόρεστ να στηρίξει τους Έλληνες πληγέντες από τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές, αλλά και στην πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη να προσφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ.

“Εκ μέρους όλων στη Νότιγχαμ Φόρεστ, θα ήθελα να μεταφέρω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όσους επλήγησαν από τα τραγικά γεγονότα στην Αττική, στην Ελλάδα. Η γενναιόδωρη προσφορά 1 εκατομμυρίου από τον ιδιοκτήτη μας, κ. Μαρινάκη, μας έδωσε το έναυσμα για να συγκεντρώσουμε χρήματα. Είμαστε εντυπωσιασμένοι με τα αυθόρμητα αιτήματα των φιλάθλων μας να παράσχουμε κάποια οικονομική βοήθεια”, ανέφερε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: “Το προσωπικό και οι παίκτες προσέφεραν, επίσης, τη γενναιόδωρη υποστήριξή τους. Υπό το πρίσμα αυτό, θα λειτουργήσουν ορισμένα σημεία για τους φιλάθλους μας που θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους στο παιχνίδι του Σαββάτου. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας στο «The Southbank», στο «Larwood and Voce» και στο «Trent Navigation» που προσέφεραν την υποστήριξή τους με αυτόν τον πρακτικό τρόπο”.

🇬🇷 Please give generously around The City Ground this afternoon to help raise vital funds for those affected by the wildfires in Greece.#NFFC #ThatLovingFeeling pic.twitter.com/oHw3BCh1XC

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 11, 2018