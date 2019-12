Η Γιουβέντους, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κριστιάνο Ρόναλντο, επικράτησε της Ουντινέζε με 3-1 στο Τορίνο για την 16η αγωνιστική της Serie A και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας ένα ματς περισσότερο από την Ίντερ που αγωνίζεται εκτός έδρας με την Φιορεντίνα το βράδυ της Κυριακής (15/12, 21:45).

Ο Πορτογάλος σταρ, άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 37’, με τον Μπονούτσι (45′) να διαμορφώνει το 3-0 ακριβώς πριν τη λήξη του ημιχρόνου και να “τελειώνει” ουσιαστικά το ματς. Το μόνο που κατάφερε η Ουντινέζε ήταν να σκοράρει το γκολ της τιμής με τον Πουσέτο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Good movement and a nice finish from #Ronaldo to put #Juventus in a firm position to win 3 points #JuveUdinese pic.twitter.com/bS211rZvkg

— SW (@SweeperWriter) December 15, 2019