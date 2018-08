Με το… δεξί και «διπλό» η Τότεναμ! «Βρήκε» στο δοκάρι η Νιουκάστλ – video

Η Τότεναμ επικράτησε με 2-1 της Νιουκάστλ μέσα στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ” και μπήκε με το… δεξί στο νέο πρωτάθλημα της Premier League.

Η ομάδα του Ποκετίνο πήρε το “τρίποντο” με τις κεφαλιές των Βερτόνγκεν (8′) και Ντέλε Άλι (18′). Μάλιστα, το τέρμα του Βέλγου αμυντικού κατοχυρώθηκε αφού φάνηκε πως η μπάλα πέρασε μόλις 9 χιλιοστά τη γραμμή του τέρματος.

Στο ενδιάμεσο (11′) οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν προσωρινά το ματς στα ίσα, με το τέρμα του Χοσελού. Στις αρχές της επανάληψης η Νιουκάστλ είχε καλές ευκαιρίες να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά είχαν δοκάρι με τον Ντιαμέ (48′) ενώ είδαν και τον Γιορίς να έχει κάποιες σημαντικές επεμβάσεις στη συνέχεια. Δοκάρι είχε και ο Ροντόν στο 88′ για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Στη μοναδική τεράστια στιγμή τους στην επανάληψη (56′), οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Ντουμπράβκα να διώχνει εξαιρετικά το σουτ του Ντέιβις μέσα απ’ τη μικρή περιοχή.

You couldn’t make up the irony that having so many countless goals disallowed for Tottenham Hotspur during his Spurs career so far that centre-back Jan Vertonghen is now awarded a goal after it ends up being confirmed via goal-line technology.#THFC #COYSpic.twitter.com/V27eWO40PF

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) August 11, 2018