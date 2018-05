Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ζει το όνειρο του στην Premier League. Ο νεαρός Έλληνας αμυντικός πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μπέρνλι, το οποίο είναι το τελευταίο εντός έδρας των Λονδρέζων με τον Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο τους.

Οι «κανονιέρηδες» είχαν, μάλιστα, ως βασική φωτογραφία τον Μαυροπάνο στην ανακοίνωση της ενδεκάδας τους στα social media.

📋 Our team once more: Cech, Bellerin, Chambers, Mavropanos, Kolasinac, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Iwobi, Aubameyang, Lacazette#AFCvBFC pic.twitter.com/Z2GqN6aCn8

— Arsenal FC (@Arsenal) May 6, 2018