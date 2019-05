Αν και θεωρείτο στην «πόρτα της εξόδου» εδώ και αρκετούς μήνες, ο Ολιβιέ Ζιρού θα παραμείνει τελικά στην Τσέλσι και μάλιστα υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο με τους «μπλε», ανακοινώνοντας την παραμονή του.

Ο Γάλλος επιθετικός, που το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το Μουντιάλ χωρίς να σκοράρει ούτε ένα γκολ, έκανε καλό «κλείσιμο» στη σεζόν και αυτό φαίνεται ότι του «χάρισε» ένα ακόμη χρόνο στο Στάμφορντ Μπριτζ, παρότι ο Σάρι είναι στον «αέρα» για την επόμενη σεζόν.

Allez les Bleus! 🔵 @_OlivierGiroud_ has signed a contract extension with the Blues! ✍️

'I am very happy and looking forward to the next year!' – @_OlivierGiroud_ 😄 pic.twitter.com/9upc88ffUW

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2019