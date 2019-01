“Μέταλλο” πρωταθλήτριας η Σίτι! “Έσπασε” το αήττητο της Λίβερπουλ – videos

“Φωτιά” στη “μάχη” του τίτλου έβαλε η Μάντσεστερ Σίτι, αφού επικράτησε δίκαια με 2-1 της Λίβερπουλ και έμεινε “ζωντανή” στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Πρέμιερ Λιγκ, όντας πλέον στο -4 από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Ο Αγκουέρο άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και ο Σανέ στο 71′ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αφού είχε προηγηθεί η ισοφάριση του Φιρμίνο, λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε πιο δυνατά στο ματς και “πίεσε” τη Λίβερπουλ ψηλά, όμως οι “κόκκινοι” ήταν αυτοί που έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, με τον Μανέ να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι σε τετ-α-τετ και τη μπάλα να μην περνά για χιλιοστά τη γραμμή της εστίας, στη μετέπειτα ασυνεννοησία Έντερσον – Λαπόρτ.

So Mohamed Salah played Sadio Mané through who hits the post. John Stones' clearance was then blocked by his own goalkeeper Ederson. Then Stones cleared off the line somehow. Madness. #MCFC #LFC #TheSwypeSports#MCILIV pic.twitter.com/7mBO7orizh

— Swype Sports ™ (@TheSwypeSports) January 3, 2019