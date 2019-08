Μετεγγραφή ρεκόρ για την Άρσεναλ! Η πιο ακριβή στην ιστορία της – video

Την ακριβότερη μετεγγραφή της ιστορίας της ανακοίνωσε η Άρσεναλ, καθώς ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη γαλλική Λιλ για την απόκτηση του Νίκολας Πέπε έναντι 80 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος Ιβοριανός εξτρέμ ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, η οποία και θα καταβάλλει το ποσό ρεκόρ, σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩

✍️ The moment you were all waiting for! 😍

