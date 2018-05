Η Σλάβια Σόφιας επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Λέφσκι Σόφιας και κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας, όμως το γεγονός που «σημάδεψε» τον τελικό ήταν οι αρνητικές εικόνες από δύο μικρούς φίλους των ηττημένων.

Τα δύο παιδάκια μπήκαν στο χώρο του γηπέδου από νωρίς και έκαναν διάφορες… επιδείξεις ναζιστικών φρονημάτων, κάτι που «αμαύρωσε» τον τελικό και έκανε το γύρο του κόσμου, δημιουργώντας μεγάλη ανησυχία για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα.

— Carl Från Linné (@SkroKK) May 11, 2018

Bulgarian authorities set to investigate case of 'Nazi' boys at Levski-Slavia Sofia cup finalhttps://t.co/CH1N5y8Z85 pic.twitter.com/n30eTognQh

— AS English (@English_AS) May 11, 2018