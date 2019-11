Μια οικογένεια άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μίλαν! Το όνομα Μαλντίνι εξακολουθεί να γράφει ιστορία στους “ροσονέρι”, αφού μετά τους ζωντανούς θρύλους της ομάδας, Τσέζαρε και Πάολο, τη… σκυτάλη πήρε ο νεαρός Ντάνιελ.

Ο 18χρονος εγγονός του Τσέζαρε και γιος του Πάολο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλάνου έως το 2024! Πάντως, ο Ντάνιελ Μαλντίνι έχει μια μεγάλη διαφορά με… πατέρα και παππού, αφού δεν αγωνίζεται στην άμυνα αλλά στην επίθεση (στα άκρα, αλλά και ως “κρυφός” φορ).

Ο Ντάνιελ Μαλντίνι έδειξε την περασμένη σεζόν τα… διαπιστευτήριά του στην ομάδα Νέων της Μίλαν (Πριμαβέρα) πετυχαίνοντας 10 γκολ σε 26 συμμετοχές. Μάλιστα, δέχθηκε και τις πρώτες κλήσεις του για την ομάδα U-19 της Ιταλίας.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.

Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei

