Με νέο πρόσωπο τον Ναουέλ, αλλά χωρίς τους Βούκοβιτς, Χριστοδουλόπουλο, Μπουχαλάκη και Ομάρ, θα ταξιδέψει στο Μιλάνο ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Μίλαν στη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς «έκοψε» του 4 βασικούς ποδοσφαιριστές από την αποστολή για την Ιταλία, σε μία προσπάθεια να ανανεώσει κάπως την ομάδα του, μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκης».

Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Μεριά, Κούτρης, Μιράντα, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Τουρέ, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν. / The squad players selected ahead of the match against @acmilan. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #UEL #MILOLY #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/ZOQhQ2Dz7C

