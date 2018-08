Μήτρογλου – Διαψεύδει και παραμένει στη Μαρσέιγ! «Αβάσιμες φήμες»

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών βάζουν τον Κώστα Μήτρογλου στην… έξοδο από τη Μαρσέιγ και στο «στόχαστρο» των Γαλατάσαραϊ και Μπεσίκτας.

Ο ίδιος ο Έλληνας επιθετικός όμως πήρε θέση για τις “αβάσιμες” φήμες, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η νίκη της Μαρσέιγ στο αυριανό ματς (19.08.2018) στην έδρα της Νιμς και το να έχει μια καλύτερη χρονιά με τους Φωκαείς.

“Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τα ευγενικά σας μηνύματα! Κανονικά δεν κάνω κόπο να σχολιάσω αβάσιμες φήμες και σενάρια. Το μόνο πράγμα που είναι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι να νικήσουμε τη Νιμς και να έχω καλύτερη σεζόν από την προηγούμενη. Πάμε Μαρσέιγ!”

Thank you all for your interest and kind messages! I normally dont bother commenting on unsubstantiated rumors and scenarios. The only thing in my mind right now is winning at Nimes and having a better season this year than the last one! Forza #OM! 💪🔵 pic.twitter.com/qAvg3gDNAP

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) August 18, 2018