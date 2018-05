Μήτρογλου: Ένας ακόμα Έλληνας που έφτασε σε ευρωπαϊκό τελικό!

Μπορεί η Σάλτσμπουργκ να νίκησε το βράδυ της Πέμπτης (03/05) με 2-1 τη Μαρσέιγ στην παράταση, αλλά οι «Φωκαείς» ήταν η ομάδα που πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Europa League, αφού είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς με 2-0.

Ο επιθετικός της γαλλικής ομάδας, Κώστας Μήτρογλου ήταν τραυματίας και δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Έλληνας φορ όμως πανηγύρισε τη μεγάλη πρόκριση μέσω twitter: “Τα καταφέραμε! Είμαστε στον τελικό του Εuropa League. Tεράστια ψυχή και ατελείωτη πίστη από όλους”.

Yeessssss!!!! We did it!!!!! We are in the @EUROPALEAGUE final!!!! Huge, huge soul and endless faith by everyone!!!!! #ForzaOM #TeamOM 💪💪💪🔥🔥🔥🔵⚪️ pic.twitter.com/Rqp8JvkRCC

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) May 3, 2018