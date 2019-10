«Μορφή» ο γιος του Μέσι! Οι αταξίες στην απονομή του «χρυσού παπουτσιού» – video

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε 36 τέρματα τη σεζόν 2018-2019 με την Μπαρτσελόνα, τα περισσότερα που σημειώθηκαν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από έναν ποδοσφαιριστή και κατάκτησε το “χρυσό παπούτσι” για τρίτη σερί χρονιά και 6η συνολικά στην καριέρα του.

Ο Αργεντινός “αστέρας” των Καταλανών παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια των δύο γιών του, του Τιάγκο και του Ματέο (ο μικρός Τσίρο έμεινε σπίτι), με τον Μέσι να το αφιερώνει στην οικογένειά του, αλλά και στους συμπαίκτες του.

Την παράσταση όμως έκλεψε ο μικρό του γιός, Ματέο, που έκανε το… δικό του σόου! Ο πιτσιρικάς δεν σταμάτησε να βγάζει τη γλώσσα του on camera, ήθελε να είναι ο μοναδικός που θα έδινε το “χρυσό παπούτσι” στον πατέρα του και γι’ αυτό προσπάθησε να πάρει το βραβείο από τα χέρια του αδερφού του αλλά και του “παρουσιαστή”, ενώ δεν δίστασε να αρπάξει το μικρόφωνο, την ώρα που οι υπόλοιποι έπαιρναν θέσεις για να βγάλουν φωτογραφίες.

Mateo: "My Dad is Leo Messi. Deal with it 🤪."

