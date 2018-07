Μουντιάλ 2018 – Μαραντόνα: «Είμαι απαράδεκτος! Απολογούμαι στη FIFA»

Tomado por la emoción de hinchar por Colombia el otro día, yo dije un par de cosas y, admito, algunas de ellas son inaceptables. Mis disculpas a la FIFA y a su presidente: por mucho que a veces yo pueda tener opiniones contrarias a algunas decisiones arbitrales, tengo absoluto respeto por el trabajo – nada fácil – que hacen la institución y los árbitros.

