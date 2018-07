Μουντιάλ 2018: Πιτσιρικάδες κοροϊδεύουν τον Νεϊμάρ! Μιμούνται τις «βουτιές» του – video

Η νέα τάση στις ακαδημίες ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, θέλει τα παιδάκια να… μιμούνται τον Νεϊμάρ μέσα στο γήπεδο. Και με τον Βραζιλιάνο να περνάει τον περισσότερο χρόνο στο χορτάρι, προσποιούμενος τραυματισμούς, οι «μιμήσεις» προκαλούν άφθονο γέλιο.

Ο αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας έχει προκαλέσει την κατακραυγή των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον κόσμο, για το συνεχιζόμενο «θέατρό» του στα παιχνίδια της «σελεσάο» στο Μουντιάλ 2018, με έρευνα του «RTS» (σ.σ. ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός) να καταγράφει ότι ο Βραζιλιάνος έχει περάσει ξαπλωμένος στον αγωνιστικό χώρο κάτι παραπάνω από 13 λεπτά, στα γήπεδα της Ρωσίας.

Κάπως έτσι, πέραν των μπαρ που κερνάνε σφηνάκια στις πτώσεις τους, κατάφερε ακόμη και παιδιά ακαδημιών να τον κοροϊδεύουν, πέφτοντας στο έδαφος κάθε φορά που ακούν τον προπονητή τους, να φωνάζει το όνομά του. Τα video έχουν φυσικά γίνει viral.

All the kids are doing "The Neymar" (via @nihatbehramoglu)pic.twitter.com/5b27NVXDyx

— CBS Sports (@CBSSports) July 5, 2018