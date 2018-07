Η ήττα της Σουηδίας από την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2018, στεναχώρησε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για… δύο λόγους, αφού ο Σουηδός επιθετικός των Λος Άντζελες Γκάλαξι, έχασε και το στοίχημα από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ιμπραΐμοβιτς και Μπέκαμ έβαλαν στοίχημα για το παιχνίδι Σουηδία – Αγγλία, με τον πρώτο να προκαλεί τον δεύτερο ότι αν η Σουηδία κερδίσει θα πρέπει να τον πάει να αγοράσει ό,τι θέλει από τα -σουηδικά- ΙΚΕΑ. Ο Άγγλος αποδέχθηκε την πρόκληση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ήττας, ο Ζλάταν θα παρευρισκόταν σε παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας με φανέλα των «τριών λιονταριών», τρώγοντας παραδοσιακά fish & chips.

Ο Σουηδός ήταν αυτός που έχασε όμως τελικά το στοίχημα και έτσι, με νέα του ανάρτηση στο twitter, έδωσε συγχαρητήρια στον Μπέκαμ, γράφοντας «έρχομαι» στο σχετικό μήνυμά του.

So, this is going to happen…right?!? 🤔@Ibra_Official pic.twitter.com/zVO5pin7fs

— Soccer AM (@SoccerAM) July 7, 2018