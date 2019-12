Μουρίνιο: Μπέρδεψε ξανά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο Πορτογάλος! video

Το ξεκίνημα της καριέρας του με την Πόρτο και τη θητεία του στην Ίντερ πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Ζοσέ Μουρίνιο αφού για άλλη μία φορά , μετά το ματς με τη Μπόρνμουθ, “μπέρδεψε” τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Το περιστατικό συνέβη στις δηλώσεις του τεχνικού της Τότεναμ μετά το ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ μιλούσε για το “μουδιασμένο” ξεκίνημα των “σπερς” από όταν ανέλαβε.

“Αν εξαιρέσεις το πρώτο μου παιχνίδι με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ, τόσο απέναντι στον Πανα… τον Ολυμπιακό αλλά και την Μπόρνμουθ μας πήρε χρόνο για να μπούμε στο κλίμα των αναμετρήσεων, αλλά είμαστε ομάδα που αντιδρά…” είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος προπονητής “σώζωντάς” το την τελευταία στιγμή.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων στο 1:16

Mourinho complains about another slow start for Tottenham.#beINPL #MUNTOT pic.twitter.com/75goI3EA3h

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 4, 2019