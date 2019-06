Μπαρτσελόνα: Αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις της! Το «τρολάρισμα» της Κροατίας

Αρχικά, είχαμε τη… διαρροή για καρό εμφανίσεις. Τώρα όμως η Μπαρτσελόνα αποκάλυψε τις φανέλες που θα φορά τη νέα σεζόν, κάνοντας μια μεγάλη αλλαγή.

Αντί για τις ρίγες, η φανέλα των «μπλαουγκράνα» θα έχει καρό κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα, οι Kαταλανοί επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ακόλουθο σλόγκαν: “Το ταλέντο παίρνει διάφορα σχήματα”!

Η ομοιότητα των νέων εμφανίσεων της Μπαρτσελόνα με τις… κλασικές της εθνικής Κροατίας είναι σημαντική και δεν πέρασε ασχολίαστη από την ίδια την “χρβάτσκα”.

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Ιβάν Ράκιτιτ θα απολαύσει τη νέα φανέλα της Μπαρτσελόνα” ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Κροάτες στον επίσημο λογαριασμό της ποδοσφαιρικής τους ομοσπονδίας στο Twitter.

👕 Well, we are convinced that @ivanrakitic will surely enjoy the new @FCBarcelona kit! 🤩#Croatia https://t.co/8bnbMWOUA8

— HNS (@HNS_CFF) June 3, 2019