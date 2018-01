Έχει φέρει.. τούμπα και πολύ πιο δύσκολα αποτελέσματα. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-0 της Εσπανιόλ στο “Καμπ Νου” κι έτσι ανέτρεψε την ήττα της με 1-0 από το πρώτο ματς και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa del Rey.

Η Μπαρτσελόνα -που στο πρωτάθλημα είναι πρώτη και στο +11 από τη δεύτερη Ατλέτικο- μπήκε στο ματς αποφασισμένη να “καθαρίσει” γρήγορα την πρόκριση και το κατάφερε μέσα στο πρώτο 25λεπτο.

Μόλις στο 9′ ο Σουάρες ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς, κάνοντας το 1-0 στην έδρα των Καταλανών. Στο 25′ ήταν η ώτα του Λιονέλ Μέσι να κάνει το 2-0 και να δώσει σκορ πρόκρισης στους “μπλαουγκτράνα”. Αυτό ήταν και το νο 4000 γκολ της Μπαρτσελόνα στο “καμπ Νου”!

Leo Messi scores Barcelona's 4000th goal at Camp Nou. Who else. 🙌 pic.twitter.com/JIXhyFkFL1

— SiD (@saadlasallian) January 25, 2018