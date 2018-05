Οι πανηγυρισμοί των παικτών της Μπαρτσελόνα ήταν έντονοι, με τους Ζεράρ Πικέ και Λουίς Σουάρεζ να κάνουν σαν παιδιά και να παίζουν… ξύλο στην οροφή του πούλμαν.

Η κάμερα έπιασε τον Καταλανό αμυντικό και τον Ουρουγουανό επιθετικό να… παλεύουν και να μπουγελώνονται, με τους υπόλοιπους παίκτες να τους βλέπουν και να γελούν.

Οι δύο παίκτες της Μπαρτσελόνα δεν έχουν, φυσικά, να χωρίσουν τίποτα, απλά ήρθαν στα… χέρια, στο πλαίσιο των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Pique scrapping with Suarez on the parade bus 😂 pic.twitter.com/EiAiHxHdun

— Rik Sharma (@riksharma_) April 30, 2018