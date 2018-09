Μπαρτσελόνα – Ρεάλ: «Κλείδωσε» η ημερομηνία του clasico! video

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει… πως και πως να δει το πρώτο ισπανικό clasico της σεζόν και η ισπανική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την Παρασκευή (14.09.2018) την ημερομηνία του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Primera Division έγινε γνωστό και το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ ορίστηκε να γίνει την 28η ημέρα του Οκτωβρίου. Η σέντρα του clasico θα γίνει στις 17:15 ώρα Ελλάδας.

Don't make plans… we have a date for #ElClasico! 🔥⚽️🙌

📅 Sunday 28 October

⏰ 16:15 CET

🏟 Camp Nou pic.twitter.com/y6EUyLUs4N

— LaLiga (@LaLigaEN) September 14, 2018