Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ραντεβού στο «Μπερναμπέου» για την πρόκριση! – videos

Μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού με το 1-1 στο Καμπ Νόου επί της Μπαρτσελόνα, θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, στο επόμενο clasico< που θα διεξαχθεί στη δική της έδρα.

Οι Μαδριλένοι ήταν καλύτεροι στην αρχή του αγώνα και θα μπορούσαν ακόμη και να… τελειώσουν το ματς, καθώς προηγήθηκαν με τον Βάθκεθ στο 7′ και έχασαν 2-3 καλές ευκαιρίες και για άλλα τέρματα. Οι «μπλαουγκράνα» όμως, βελτιώθηκαν στη συνέχεια και είχαν τις δικές τους στιγμές στο ματς, βρίσκοντας τελικά το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μάλκομ στο 57′ και ενώ ο Μέσι δεν είχε περάσει ακόμη στο ματς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και «πίεσε» από την αρχή τη Μπαρτσελόνα. Στο 5′ ο Κρόος «προειδοποίησε» από μακριά, με τον Τερ Στέγκεν να αποκρούσει το σουτ του και στο 7′ οι Μαδριλένοι άνοιξαν το σκορ. Από φανταστική μπαλιά του Βινίσιους, ο Μπενζεμά κατέβασε ωραία τη μπάλα μέσα στην περιοχή και τη… σέρβιρε στον Βάθκεθ για να κάνει αυτός το 0-1 με κοντινό πλασέ.

Real Madrid are in front at camp nou,wonderful goal by Lucas Vazquez.⚽⚽⚽ pic.twitter.com/tFfOzeulSk

